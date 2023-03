Acordo fechado: Benfica e Roger Schmidt renovaram o contrato que liga as duas partes até 2026, oficializou na noite desta sexta-feira o clube.

O atual vínculo, assinado aquando da chegada do técnico alemão à Luz, no verão passado, terminava em 2024, mas é agora prolongado por mais dois anos.

Este, de resto, foi um tema abordado várias vezes nos últimos meses por parte do treinador de 56 anos, que mostrou sempre alguma abertura para rever o contrato com as águias, mas sem qualquer tipo de pressa.

Agora, a uma semana do clássico com o FC Porto e a semana e meia do início dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão, o Benfica resolve esse dossier e segura Schmidt até 2026.

Roger Schmidt chegou ao Benfica no verão de 2022 e até agora soma 35 vitórias em 43 jogos – apenas uma derrota em tempo regulamentar. Os encarnados, como acima referido, já estão nos «quartos» da Champions League e têm dez pontos de vantagem na liderança da Liga, precisamente à frente do FC Porto.