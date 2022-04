O Benfica tem acordo fechado com Roger Schmidt. O treinador alemão que orienta o PSV tem um contrato de dois anos à espera, de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol e pela TVI/CNN Portugal.

Ainda não está prevista uma data para a apresentação de Roger Schmidt, de 55 anos, e a assinatura do contrato. O treinador germânico tem ainda compromissos importantes com o PSV, nomeadamente a final da Taça da Holanda, frente ao Ajax, no dia de 17 abril. Isto, claro, para além do campeonato dos Países Baixos, no qual é segundo classificado, a quatro pontos do líder: precisamente o rival de Amesterdão.

São fatores que podem influenciar um anúncio oficial, mas que não colocam em causa o neste momento existe: sintonia total entre o Benfica e o treinador. Portanto, espera-se apenas que a formalização - leia-se assinatura - do contrato se concretize.

Roger Schmidt vai chegar à Luz depois de ter orientado entre outros, clubes como Bayer Leverkusen, RB Salzburgo e ainda o BJ Guoan, na China. O técnico começou a carreira de treinador no Delbrücker, último clube que representou como jogador. Após a experiência inicial, passou ainda pelo Preussen Munster e pelo Paderborn.

