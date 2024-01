Eram três os avançados do plantel de Roger Schmidt, passam a ser quatro – pelo menos durante alguns dias – com Marcos Leonardo: mas afinal, quem é que dá mais garantias para a frente de ataque do Benfica?

Com a ajuda do Sofascore, o Maisfutebol fez um levantamento dos dados estatísticos dos quatro pontas de lança: Leonardo, claro, tendo em conta o que fez em 2023 no Santos, os restantes três face ao que têm feito esta época pelos encarnados – apenas no campeonato, nos quatro casos.

E quem está na pole position, ao nível das estatísticas, é Petar Musa. O avançado croata até tem perdido espaço nas opções de Schmidt nas últimas semanas, mas é ele quem tem a melhor pontuação média: 7,04.

Até agora, Musa tem quatro golos em 12 jogos, e fatura a cada 128 minutos. É Musa, aliás, quem desperdiça menos grandes oportunidades a cada 90 minutos: apenas 0,17 de média.

Casper Tengstedt, agora lesionado, vinha sendo o titular do Benfica no passado mais recente: decisivo em jogos como o Sporting e o Sp. Braga, o dinamarquês tem três golos em 11 jogos. Dos quatro, importa realçar, é quem menos tempo precisa para fazer balançar as redes: marca a cada 123 minutos. Tem uma pontuação média de 6,99.

No Brasil, ao serviço do despromovido Santos, Marcos Leonardo teve uma pontuação média de 6,96, em 31 jogos. Fez 13 golos, o que dá uma média de um golo a cada 200 minutos. Dos quatro avançados das águias, é ele quem mais remata: média de 2,58 remates por partida.

Por último, Arthur Cabral tem apenas um golo em 12 jogos, numa pontuação média de 6,67 por encontro. Contratado por 20 milhões de euros à Fiorentina no verão, o jogador brasileiro estreou-se a marcar na Liga apenas na última jornada, na receção ao Famalicão.

A comparação estatística entre os avançados do Benfica: