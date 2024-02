Na antevisão à eliminatória com o Vizela, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal, Roger Schmidt sublinhou a «exigência de jogar» no reduto dos minhotos.

«Levamos a Taça de Portugal muito a sério, é uma prova especial, e nunca é fácil jogar em Vizela. Estamos preparados para uma partida exigente. Desde que cheguei ao Benfica, nunca subestimei qualquer adversário», disse, em conferência de imprensa.

Por isso, o treinador dos encarnados garante que não pensa na Liga, uma vez que o momento é da Prova Rainha, um processo que, segundo o próprio, replica aquando das partidas externas ao campeonato.

O Benfica joga esta quarta-feira, em Vizela, a partir das 20h45. Siga esta partida, ao minuto, e desde Vizela, no Maisfutebol.

O vencedor desta eliminatória encontrará, nas meias-finais, Sporting ou União de Leiria.

No fim de semana, o Benfica volta a jogar no Minho, desta feita em Guimarães, num encontro da 20.ª jornada da Liga, agendado para as 20h30 de domingo.