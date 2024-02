À margem da projeção da visita a Vizela nos «quartos» da Taça de Portugal, Roger Schmidt abriu o livro sobre três tipos de laterais, pilares na estratégia delineada pelo treinador alemão.

«Os nossos laterais são muito importantes no último terço ofensivo, e na última época criamos muitos golos por essas zonas. Tentamos ser pró-ativos com e sem bola, mas sobretudo na pressão, porque, quando queremos jogar com pressão alta, temos de controlar o espaço do ataque contrário. Temos de estar atentos aos contra-ataques e precisamos de todos, pelo que a tarefa para os laterais é muito complexa», começou por explanar, em conferência de imprensa.

Para o técnico do Benfica, Morato revelou-se «uma surpresa», face à rápida adaptação ao corredor lateral, e pela «solução» que revelou ser. Quanto a Aursnes, Schmidt sublinha a versatilidade do norueguês, aportando à equipa qualidade em termos posicionais, na decisão com bola e no envolvimento no ataque.

Por fim, o treinador vê em Bah um lateral – o único de raiz dos três – «mais físico, direto e capaz de defender». Por isso, Roger Schmidt enaltece a capacidade de todos cumprirem com o plano tático, ainda que, como descrito, tenham caraterísticas distintas.

«Têm de se adaptar e quanto melhor o fizerem, mais jogarão. Estou feliz por contar com estas opções para as próximas semanas», concluiu.

O Benfica joga esta quarta-feira, em Vizela, a partir das 20h45. Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.

O vencedor desta eliminatória encontrará, nas meias-finais, Sporting ou União de Leiria.