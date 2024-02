Roger Schmidt fez uma análise à estratégia de mercado do Benfica e considerou inteligente a abordagem dos encarnados à contratação de novos reforços.

«A pressão é permanente. Chegaram quatro jogadores, outros cinco saíram. No verão, jogadores importantes saíram. Faz parte da filosofia do Benfica, equilibrando o orçamento com grandes vendas. Mas, claro, mantemos os objetivos de conquistar títulos e a nossa principal missão é tornar a equipa cada vez mais forte», começou por afirmar o técnico dos encarnados na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no centro de estágios do Seixal.

«Se vender jogadores como Gonçalo Ramos, Enzo Fernández, Darwin Núñez, há que reconstruir a equipa e trazer novos jogadores. Esta é a filosofia do Benfica e estamos a ser inteligentes, porque estamos a contratar para o futuro. Se analisarmos a qualidade individual e coletiva, percebemos que existe muito potencial. Para um clube como o Benfica isso é bom, não está relacionado com pressão, mas sim com o profissionalismo da equipa», concluiu Schmidt que falou na antevisão ao jogo frente ao Vizela, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

O Benfica joga em Vizela esta quinta-feira, às 20h45.