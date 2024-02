Martim Neto é baixa no Gil Vicente para a visita à Luz por estar cedido pelo Benfica. Na véspera da receção das águias aos minhotos, Roger Schmidt foi questionado sobre o médio e Paulo Bernardo, outro atleta cedido e entre elogios, explicou que por vezes é necessário «tomar decisões difíceis».



«O Martim está a sair-se bem no Gil Vicente depois da lesão que teve. Independentemente dos jogadores estarem ou não emprestados, temos de aceitar as coisas como são. Com todos os jogadores que saem no Benfica, a ideia é dar-lhes oportunidade para se desenvolverem e ganharem confiança. E claro que é sempre uma excelente oportunidade para o Benfica. A ideia é termos uma boa visão geral de todos os jogadores e temos de tomar decisões difíceis depois no final da época, porque temos que respeitar a vontade do próprio jogador. É verdade que alguns jogadores atravessam momentos difíceis, mas estou muito satisfeito com a equipa», atirou, em conferência de imprensa.



Recorde-se que Paulo Bernardo está cedido ao Celtic e leva 17 jogos disputados, sendo que os escoceses já mostraram interesse em contratá-lo em definitivo. Por seu turno, Martim Neto participou em 21 jogos pelo Gil.



