Rafa está a cinco meses de terminar contrato com o Benfica e, até ver, ainda não há acordo entre as duas partes para prolongar esse vínculo.

Ora, o presidente das águias, Rui Costa, prefere não antecipar grandes cenários sobre a continuidade, ou não, do internacional português. A mesma posição teve Roger Schmidt, este sábado, na antevisão ao jogo diante do Vitória de Guimarães.

«A porta estará sempre aberta para o Rafa, e mesmo que saia, a porta ficará aberta, será sempre bem-vindo. Na idade dele, temos de respeitar o que ele quiser fazer. Todos queremos que fique, mas no final vamos respeitar a decisão dele», afirmou.

O treinador dos encarnados falou ainda sobre Aursnes, um jogador que tem sido uma espécie de «joker» na época do Benfica: «Vejo-o com um jogador flexível, é a melhor descrição dele. É importante para mim ter um treinador como ele. Nos últimos meses, com algumas lesões, tivemos de arranjar soluções e ele mostrou que consegue ser muito bom a substituir jogadores noutras posições nas quais não está tão habituado.»

«É também uma questão de mentalidade, se um jogador não estiver aberto a isso, não consegue atingir o que atingir. Estou feliz e ele também está feliz por jogar em diferentes posições. Gosta de ter um novo desafio. Não todas as semanas, também temos de encontrar a melhor posição para ele. Estamos felizes por ter um jogador como ele, vamos ver em que posições é que ele vai jogar», concluiu.