No dia seguinte a oficializar a renovação de contrato com o Benfica até 2026, Roger Schmidt falou aos jornalistas para salientar a sua satisfação pelo acordo.

«Espero ficar no Benfica para lá destes três anos. Foi uma decisão fácil. Já tinha algum tempo de contrato, mas fiquei satisfeito com a vontade do clube. O clube convidou-me a renovar e fiquei agradecido. Pensei com a minha família e foi uma decisão fácil. Acredito no clube e nos benfiquistas. É um lugar fantástico para trabalhar. Adoro estar no Benfica, com esta equipa, com este staff. No fim, foi uma decisão rápida», afirmou o técnico alemão na conferência de imprensa desta tarde de antevisão do jogo frente ao Rio Ave, para a 26.ª jornada da Liga.

«Tenho uma excelente relação com os responsáveis pelo Benfica. Eles perguntaram-me sobre a vontade de renovar, falámos sobre isso e foi fácil chegar a esta decisão. A renovação de contrato não afeta a equipa», acrescentou ainda Schmidt sobre a renovação.