Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à BTV, após o empate (2-2) diante do Sporting, no Estádio da Luz, na 16.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Foi um bom jogo de futebol, foi um jogo muito intenso. Precisámos de 25/30 minutos para entrar no jogo, mas depois jogámos bem, conseguimos voltar a entrar no jogo duas vezes e tentámos de tudo para vencer. Temos de aceitar que é apenas um empate, ainda assim, não posso censurar os meus jogadores que demonstraram excelente atitude e bom futebol. Era possível ganhar este jogo, mas temos de aceitar.

[Jogadores conseguiram chegar ao empate duas vezes e mostraram boa mentalidade] Não tenho dúvidas quanto à mentalidade dos meus jogadores. Demonstraram uma boa atitude, venceram duelos, ganharam a bola. Conseguimos empurrar o Sporting lá para trás, criar situações de ataque muito boas, marcámos um excelente golo no 2-2, tivemos alguns livres e algumas oportunidades na grande área, mas não conseguimos marcar o terceiro golo.

[De que se vai recordar deste primeiro dérbi de Lisboa?] Vi um bom jogo de futebol, um jogo intenso, o Sporting demonstrou a sua qualidade, tem uma equipa muito boa, um bom plantel. Não foi fácil, temos um grande caminho pela frente, não me canso de o dizer. Hoje foi a 16.ª jornada, faltam 18. Podemos retirar muitas coisas positivas deste jogo. Não vencemos, mas este tipo de jogo até para o nosso desenvolvimento é importante.»