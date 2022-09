O treinador do Benfica, Roger Schmidt, admitiu esta quinta-feira que o clube está a trabalhar para ter mais um jogador para a posição de central, face à lesão de Morato, que se juntou no boletim clínico aos colegas de posição João Victor e Lucas Veríssimo, numa altura em que Jan Vertonghen também está de saída, para o Anderlecht.

«Penso que o nosso problema, neste momento, é que temos três centrais que são muito bons jogadores, Morato, João Victor e Lucas Veríssimo, mas que não estão disponíveis neste momento, nem para as próximas semanas. Provavelmente vamos perder o Vertonghen e, neste momento, temos Otamendi e António Silva disponíveis. São soluções de topo, mas temos muitos jogos nas próximas semanas e penso que faz sentido ter mais um jogador para a posição de central. Estamos a trabalhar nisso», afirmou o técnico, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela.

Ao que o Maisfutebol apurou, o norte-americano John Brooks é o nome escolhido para o reforço da defesa, mas o alemão não quis pronunciar-se sobre atletas que ainda não assinaram pelo Benfica.

Schmidt lamentou ainda a lesão de Morato. «Estou feliz porque não o perdi em absoluto. Gosto muito da sua prestação e da atitude no global, vamos sentir a falta dele algumas semanas. Vamos ver quanta. Estava numa grande forma, a jogar bem, mas faz parte do futebol, temos de lidar com a situação. Temos uma boa equipa, jogadores que podem substituir. Durante a época temos de estar preparados para substituir e manter jogadores, é uma oportunidade para mostrar que estamos preparados para isso», disse, ainda.

O Benfica-Vizela joga-se a partir das 19 horas de sexta-feira e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o duelo, ao minuto, no Maisfutebol.