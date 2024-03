A época do Benfica tem sido marcada por alguns altos e baixos, mas as águias chegam à fase decisiva de 2023/24 na luta por três títulos: campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa.

Por isso mesmo, e na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, Roger Schmidt lembrou que esse facto demonstra que a equipa encarnada tem qualidade.

«Se não tivéssemos capacidade, não estaríamos em três competições. Ainda podemos ganhar esses três troféus, isso é positivo. Se temos de jogar mais jogos, é exigente, mas tem um efeito positivo. É especial para todos os jogadores jogar na Europa, especialmente quando é decisivo, jogos a eliminar. É bom jogar com o Sporting antes destes jogos, também serão decisivos», começou por dizer.

«Teremos algum descanso nas próximas duas semanas e depois teremos de estar prontos outra vez. Será a fase final da época, o ano passado estivemos muito bem. Os jogadores estão bem fisicamente, tivemos algumas dificuldades, mas agora estamos novamente em boa forma», acrescentou.

Sobre o Marselha, adversário do clube da Luz nos quartos de final da Liga Europa, o técnico alemão lembra que não há jogos fáceis nesta fase da prova.

«Não há adversários fáceis nos quartos de final. O Marselha é um grande clube, com muita experiência. Conhecemos as equipas francesas, têm muita qualidade individual. Não é fácil jogar no estádio deles, infelizmente a segunda será em Marselha. Precisamos de um grande primeiro jogo. Temos a confiança de que podemos ganhar e seguir para as meias-finais. Queremos ser a melhor equipa. Não será fácil, mas já estávamos à espera. Os últimos jogos na Europa estivemos bem, não começámos bem, mas as últimas eliminatórias mostrámos as nossas qualidades. O nível em que jogámos na quinta-feira [Rangers] dá-nos confiança para estes dois jogos.»

Na mesma ocasião, Schmidt elogiou ainda o adversário deste domingo, o Casa Pia: «Temos um calendário difícil. A equipa esteve muito bem, especialmente nos últimos dois jogos, e agora temos de focar-nos no jogo de amanhã. O Casa Pia, especialmente com o novo treinador, tem estado bem. Estão novamente muito bem defensivamente. Estamos muito motivados, na quinta-feira mostrámos a nossa ambição na Liga Europa, isso dá-nos confiança e amanhã queremos mostrar essa ambição no campeonato.»