Oficializado neste sábado como reforço do Benfica, Benjamín Rollheiser explicou aos adeptos dos encarnados o que podem esperar dele.

«Creio que a dinâmica. Gosto de atacar, de participar no jogo em todos os momentos», começou por enumerar em declarações à BTV após ser questionado sobre os pontos fortes. «No aspeto físico, creio que sou um jogador que também pode ajudar nesse sentido. Além disso, a técnica, bom passe, rematar à baliza e tentar marcar golos são aspetos onde creio que posso ajudar bastante», acrescentou.

MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Rolheiser, que chega aos encarnados cedido pelo Estudiantes mas com uma opção de compra obrigatória, garantiu que não hesitou quando soube do interesse das águias. Desde o primeiro momento em que soube da possiblidade de vir para o Benfica, não duvidei um segundo. Creio que é o maior clube de Portugal e um dos maiores do Mundo. Assim que me foi comunicada a hipótese, não duvidei por um segundo e hoje estou feliz por estar aqui. Já me contaram um pouco sobre a história do Benfica, um clube muito grande que compete em todas as frentes. Chego a um clube onde a estrutura está montada, isso é muito bom e venho ajudar no que for preciso, adaptar-me depressa ao grupo e começar a treinar para estar à disposição da equipa técnica», apontou.

No Benfica, o extremo de 23 anos vai jogar ao lado de Nicolás Otamendi e Ángel Di María, dois compatriotas que, acredita, serão importante no processo de adaptação. «São dois futebolistas com uma trajetória incrível, campeões do Mundo, estão na seleção argentina e quero aproveitar a presença deles, continuar a evoluir dia a dia, a aprender e acredito que eles vão fazer parte de tudo isto para que eu continue a crescer a nível pessoal e possa ajudar o grupo», rematou.