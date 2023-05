O Benfica está nas nuvens com a conquista do 38.º título de campeão nacional, mas Rui Costa, ainda em ambiente de celeração, faz questão de deixar um aviso.

«Agora vem o mais difícil. E para perceber isso não é preciso ser presidente, é andar no futebol há algum tempo. Ganhar a seguir a ganhar é sempre mais difícil», advertiu o líder encarnado, à margem do jantar dos campeões no Convento do Beato.

«Não vou esconder que estou emocionado com o primeiro título como presidente. Mas o que conta mais é o benfiquismo, e é o 38.º título que tanto faltava, e que conseguimos conquistar. Mais do que o aspeto do presidente, há o aspeto do Benfica», referiu Rui Costa.

Questionado sobre o momento em que sentiu que o título já não escapava, Rui Costa começou por referir a ocasião em que a equipa já ganhava 3-0 ao Santa Clara, na última jornada, mas depois assumiu que a convicção surgiu algumas semanas antes: «Foi um ano difícil, longo. Chegámos a ter uma vantagem que parecia que estava tudo encaminhado. Mas se tivesse de escolher um jogo em que senti que o título já não fugia, foi com o Braga em casa.»

Relativamente a Roger Schmidt, Rui Costa reafirmou aquilo que já tinha dito horas antes, na Câmara Municipal de Lisboa, que o treinador alemão era o «grande obreiro» da conquista, mas recusou puxar para si o mérito da escolha.

«Não tomo decisões para mim. Qualquer decisão que um presidente tome, é sempre uma decisão de risco. Mas foi para isso que fui eleito. Achei que era a melhor solução para o Benfica naquela altura. Mais do que orgulhoso, estou feliz que tenha resultado», concluiu.