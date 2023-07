Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, está no Brasil para tentar desbloquear a contratação do guarda-redes brasileiro Bento, segundo apurou o Maisfutebol.

Há duas semanas, o Athletico Paranaense recusou uma oferta benfiquista de aproximadamente cinco milhões de euros. Na ocasião, o emblema brasileiro avisou que não estava disposto a negociar por menos de dez milhões de euros.

Bento já declarou publicamente o desejo de rumar à Europa, mais do que uma vez, e já tem conhecimento do projeto das águias. É o alvo prioritário de Roger Schmidt para reforçar a baliza.

A negociação não tem sido fácil, no entanto, até porque o Athletico Paranaense é hoje dos clubes mais bem estruturados do Brasil: na semana passada, por exemplo, vendeu o jovem avançado Vítor Roque para o Barcelona, num acordo que pode atingir mais de 70 milhões de euros.