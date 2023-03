Jan Laursen, diretor desportivo do Nordsjaelland que convenceu Andreas Schjelderup a assinar pela equipa dinamarquesa, falou sobre a ida do talento norueguês para o Benfica e deixou-lhe rasgados elogios à forma como tem sabido gerir a carreira desde tenra idade.

«É um rapaz extremamente inteligente. Sei que ele fez uma lista de alguns clubes que podiam constituir um próximo passo perfeito para a carreira dele. O Benfica era um dos clubes que estava nessa lista. Dissemos-lhe para ficar, falámos da grande responsabilidade de um possível play-off do campeonato que podia dar-lhe outra coisa, mas o Benfica dava-lhe a possibilidade de jogar perante 65 mil pessoas e jogar a Liga dos Campeões. Faz sentido. Não há decisões aleatórias com o Andreas, ele olha para tudo cuidadosamente. Tivemos de aceitar que ele estava pronto. Ele chegou aqui para se tornar num jogador de topo e ir para um clube de todo. E foi isso que aconteceu nestes dois anos. Estamos muito orgulhosos e felizes. (...) Nunca vi alguém como ele», afirmou em declarações à NXGN.

O dirigente reconheceu que as pessoas falam de Schjelderup como sendo um talento puro, mas vincou que aquilo que tem sido a vontade de treinar e de evoluir constantemente a fazer a diferença. «Ele queria evoluir e no primeiro ano connosco ganhou dez quilos com a ajuda do nosso departamento físico e da nossa nutricionista.»

E exemplificou: «Ele é tão focado e ambicioso, habituou-se a ter as suas próprias metas desde muito novo. À noite ele chegava a bater à porta de um dos nossos treinadores ou membros do staff para lhes pedir as chaves do ginásio. Ou numa folga ia para o campo praticar livres ou penáltis. Até experimentou óculos de realidade virtual para desenvolver as capacidades cognitivas», contou ainda em declarações à publicação do Goal.

Schjelderup, que chegou a fazer testes na Juventus, no Ajax e no Bayern Munique, recusou uma proposta do Liverpool antes de deixar os noruegueses do Bodo/Glimt para rumar ao Nordsjaelland. Jan Laursen explicou que também esse escolha de carreira foi pensada ao detalhe. «Foi um longo processo. Ele tinha por volta de 11 ou 12 anos quando a família decidiu que talvez fosse melhor sair. E visitaram todos os clubes que lhes interessavam. Foi provavelmente a situação de maior diligência que testemunhei. Eles observaram coisas muito relevantes, como quantos sub-21 podem ser registados, como é que o clube está montado para fazer evoluir os jovens para o nível seguinte e como treinam. Houve várias visitas e no fim decidiram vir para cá apenas baseados na forma como trabalhamos nas nossas academias e na equipa principal», concluiu sobre o jogador de 18 anos.