O Benfica foi eliminado da Taça de Portugal nos penáltis, frente ao Sp. Braga, num jogo muito emocionante e com vários casos, no qual as águias ficaram a jogar com menos um logo aos 30 minutos.

Após o encontro, Grimaldo foi um dos jogadores a usar as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio à equipa para os próximos desafios, garantindo que todos deram tudo dentro do campo.

«Há momentos para fazer autocrítica, mas hoje não é o momento. Fizemos tudo para passar às meias-finais, mas foi muito complicado jogar em inferioridade desde o inicio do jogo. Agora temos que continuar para atingir os objetivos que faltam, juntos contra todos. Carrega Benfica!», escreveu Grimaldo.