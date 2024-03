Guilherme Castro, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica, ele que cumpre a segunda temporada no Seixal, depois de ter iniciado a formação em clubes como o Alta Lisboa, o Clube Desportivo do Reguengo e o Sacavenense.

Guilherme Castro tem, de resto, um grande curiosidade: é filho de Domingos Castro e sobrinho de Dionísio Castro, os míticos Manos Castro, que brilharam na modalidade de atletismo ao serviço do Sporting e de Portugal.

Domingos Castro, recorde-se, foi tal como o irmão atleta olímpico. Além disso foi vice-campeão do mundo dos 5 mil metros e recordista nacional de 20 e de 25 quilómetros.

Já o filho Guilherme, que pode jogar a lateral ou a extremo, soma 15 jogos e três golos pela equipa de sub-16 do Benfica. Tem ainda três internacionalizações e um golo pela seleção sub-15 de Portugal.