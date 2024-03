A imagem é do reporter fotógrafico Filipe Amorim e foi captada em serviço para o Observador: desde que foi publicada, tornou-se viral e está em todo o lado, partilhada insistentemente por adeptos de todas as cores e todos os clubes.

Nela pode ver-se Coates num momento de carinho para com João Neves, que devolve o abraço do capitão do Sporting. É uma imagem forte, poderosa, cristalina, e ao mesmo de uma sensibilidade evidente.

Uma imagem que nos recorda a todos que o futebol não é só futebol: é um código de amizade que ultrapassa todas as rivalidades. Afinal de contas, este jogo é a linguagem que aproxima mais pessoas em todos o mundo.