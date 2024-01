Um dos homens fortes da formação do Benfica durante muitos anos, João Tralhão teceu rasgados elogios a João Neves no podcast Sports Tailors.

O antigo treinador dos sub-19 das águias destaca o médio formado no Seixal como o grande destaque da equipa orientada por Roger Schmidt na atual temporada.

«No Benfica podia destacar muitos jogadores, mas gostaria de destacar o João Neves, o menino que cola tudo naquela equipa», começou por dizer Tralhão, cujo último trabalho foi como técnico-adjunto do Antalyaspor, da Turquia.

«Podem vir jogadores experientes, com muitos milhões nas suas costas de contratação, mas o João Neves continua a demonstrar que é um jogador que vai ser uma alegria durante muitos anos para o futebol português, espero. No Benfica não sabemos, porque o mercado vai ditar as leis. Podia destacar muitos, mas gostaria de destacar o João Neves», acrescentou.

Mas Tralhão é um homem atento ao futebol português e por isso falou também sobre Viktor Gyökeres, avançado que já conhecia desde os tempos do Coventry.

«Quando o coletivo funciona, os jogadores potenciam as suas capacidades. Na equipa anterior, apesar de o Conventry ser uma equipa bem preparada, não tinha a mesma preparação que o Sporting tem. Portanto, o Sporting também está a ajudá-lo a crescer para outro nível e de facto ele tem sido um jogador decisivo e acho que ele está a colar tudo», defendeu.

«O Sporting está muito sólido, não vai haver muitas oscilações durante a temporada, o Ruben Amorim está a fazer um trabalho extraordinário. E isto é sinal de que quando um treinador tem estabilidade, as coisas funcionam. Estabilidade com resultados. Ele apresenta resultados, não só do ponto de vista material, dos títulos, mas também do ponto de vista da valorização dos jogadores, da equipa e da Liga», elogiou.