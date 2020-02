Com os seis apurados já definidos para a fase de apuramento de campeão à partida para a última jornada da fase regular da Liga Revelação, o Rio Ave venceu o Feirense por 3-1 e garantiu, assim, o primeiro lugar, com os mesmos pontos do Benfica, segundo classificado, sobre o qual beneficiou da vantagem no confronto direto.

Na deslocação a São Pedro da Cova, o Benfica venceu o Leixões por 2-1 no Estádio do Laranjal, mas não viu a equipa de Vila do Conde tropeçar na derradeira ronda.

Já o Sporting perdeu na receção ao V. Setúbal por 1-0 e, apesar de apurado, caiu para o quarto lugar, fruto do triunfo do Estoril em Portimão, por 2-1.

No duelo entre os outros dois apurados, o Desportivo das Aves, campeão em título, ultrapassou o Sporting de Braga no quinto lugar, fruto do triunfo por 1-0. Marítimo e V. Guimarães venceram, respetivamente, nas receções a Académica e Belenenses.

RESULTADOS – 30.ª JORNADA

Famalicão-Cova da Piedade, 2-2 (10 novembro 2019)

Desp. Aves-Sp. Braga, 1-0

Leixões-Benfica, 1-2

Marítimo-Académica, 3-2

Portimonense-Estoril, 1-2

Rio Ave-Feirense, 3-1

Sporting-V. Setúbal, 0-1

V. Guimarães-Belenenses, 3-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Rio Ave, 61 pontos/30 jogos

2.º: Benfica, 61/30

3.º: Estoril, 53/30

4.º: Sporting, 52/30

5.º: Desp. Aves, 50/30

6.º: Sp. Braga, 48/30

7.º: Belenenses, 44/30

8.º: Marítimo, 39/30

9.º: V. Setúbal, 37/30

10.º: Portimonense, 37/30

11.º: Leixões, 36/30

12.º: V. Guimarães, 34/30

13.º: Cova da Piedade, 33/29

14.º: Feirense, 27/30

15.º: Académica, 21/30

16.º: Famalicão, 21/29