O treinador do Benfica, Roger Schmidt, relativizou a possibilidade de a equipa poder ser campeã no terreno do Sporting, algo que sucedeu há 48 anos.

«Não é relevante. É uma coincidência, é a jornada 33 e calhou jogarmos com o Sporting, não é importante onde vencemos o campeonato, estou é concentrado em vencer o campeonato», frisou, na antevisão do dérbi.

Schmidt lembrou, ainda assim, que o jogo tem um grau de dificuldade elevado, mas que na Luz só pode haver um estado de espírito.

«Trabalhámos muito forte nos nossos objetivos. Se vencermos domingo somos campeões e isso é uma grande motivação para nós», disse.

«É um jogo muito difÍcil, o Sporting é uma equipa de topo. Eles têm qualidade individual, são criativos, rápidos, com uma abordagem clara, com bola e sem bola, tem um bom treinador. São muito perigosos em momentos de transição. É um jogo muito difícil, mas estamos em grande forma, jogámos excelente futebol nas últimas semanas e respeitamos o adversário. Estamos focados nos 90 minutos e prontos para fazer um jogo extraordinário e vencer», resumiu.