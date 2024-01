O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer na receção ao Portimonense, por 85-53.

Toney Douglas, com 16 pontos, três ressaltos e duas assistências, foi o melhor marcador do encontro e um dos destaques das águias. Outro foi Ben Romdhane, com 13 pontos, oito ressaltos e três assistências.

No outro jogo do dia, o Imortal triunfou na receção ao Esgueira (85-53) e também garantiu a presença nas «meias».

Este domingo jogam-se os outros dois encontros dos quartos de final: o clássico entre o FC Porto e o Sporting e o Póvoa-Maia Basket.