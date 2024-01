O Sporting entrou com o pé direito em 2024, ao vencer em casa do Galomar, por 89-71, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Os leões foram para o intervalo com uma vantagem de 11 pontos (52-41), a qual alargaram no segundo tempo.

Individualmente, Eddie Ekiyor foi o maior destaque da formação de Alvalade, com 24 pontos, dois ressaltos e uma assistência. Na formação da casa, Alonzo Sule brilhou com 31 pontos, seis ressaltos e duas assistências.

Com este resultado, o Sporting lidera à condição com 22 pontos, mais um do que o FC Porto e três do que o Benfica, mas mais um jogo do que os rivais.

Os restantes resultados do dia:

Imortal – Lusitânia, 100-79

Ovarense – Vitória de Guimarães, 91-90