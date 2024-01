O FC Porto venceu, na Alemanha, o Gottingen por 87-81, após prolongamento, em jogo da segunda fase da Taça Europa de basquetebol.

Anthony Barber, do FC Porto, marcou 21 pontos, menos um do que Grant Anticevich, do Gottingen, que foi o melhor marcador da partida.

Os dragões estão assim no segundo lugar do Grupo K, com duas vitórias e uma derrota, apenas atrás do Bilbao Basket.

Já o Sporting perdeu na Polónia com o Legia por 93-84, na segunda fase da Taça Europa de basquetebol.

Em Varsóvia, a equipa polaca esteve quase sempre por cima do jogo, em que Mike Moore, do Sporting, foi o melhor marcador, com 20 pontos.

A equipa verde e branca está assim no terceiro lugar do Grupo L da prova, atrás do Bahcesehir, que é líder, e do Legia, que é segundo classificado.