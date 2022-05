Florentino Luís despediu-se nesta terça-feira do Getafe para regressar ao Benfica.

O médio internacional sub-21 fez 24 jogos ao serviço do clube dos arredores de Madrid e utilizou as redes socias para deixar uma mensagem aos adeptos do Getafe.

«Foi uma grande honra vestir esta camisola. Saio do Getafe mais forte, com mais conhecimentos e com muitas memórias bonitas do que fizemos esta época na liga espanhola», escreveu o médio.