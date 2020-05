Rui Costa: «O tri foi o título que mais festejei, houve muita polémica»

Rui Costa, diretor desportivo do Benfica, foi um dos convidados para uma conversa na BTV sobre a conquista do tetracampeonato por parte do Benfica.

Questionado sobre qual tinha sido aquele que mais gosto lhe deu, depois de sublinhar a importância de todos eles e o facto de ter significado «algo único na história do Benfica», Rui Costa lá escolheu o terceiro.

«Todos tiveram um significado, mas o tri foi o mais difícil conquistar. Houve mais polémica todo o ano, foi um ano extremamente desgastante para os jogadores e toda a estrutura. Há mais de 30 anos que o clube não conseguia o feito, e dos quatro, foi o que mais festejei», confessa.

Rui Costa falou ainda sobre a diferença entre festejar um título como jogador ou como dirigente, assumindo que o sabor é diferente quando se joga.

«São sentimentos diferentes. Tenho todo o orgulho e honra de ser diretor, mas nunca nos dá a mesma coisa que ser jogador. O título de dirigente dá a satisfação de, ao longo do ano, tentar ajudar a criar condições para que título possa ser festejado. Mas ser jogador era aquilo de que mais gostava», aponta.