Trubin é um herói dentro de campo e fora dele! No jogo com o Sp. Braga (3-1), no Estádio da Luz, dia 27 de abril, o guarda-redes viu um jovem adepto a segurar um cartaz que pedia, escrito em ucraniano, a camisola do número um do Benfica.

Impossibilitado de a dar na altura, Trubin utilizou mais tarde as redes sociais para relembrar que não se esqueceu do pequeno adepto e que queria «dar um presente».

Esta quarta-feira, o guardião das águias não faltou à palavra e combinou um encontro com o «pequeno fã», onde ofereceu uma camisola autografada e um momento inesquecível que o jovem vai guardar para a vida.

«Graças ao Instagram, encontrámo-lo! Como prometido, o presente encontrou o seu herói», escreveu o guarda-redes no Instagram, acompanhado por uma fotografia dos dois e do cartaz.