Trubin, guarda-redes do Benfica, concedeu uma entrevista ao site «Ukrainian Football», onde revelou que jogadores ucranianos gostava que rumasse à Luz. O guardião ucraniano afirmou que Mudryk, do Chelsea, e Sudakov e Bondarenko, do Shakhtar, seriam bons reforços para as águias.

«Eu ficaria feliz em trazer os meus amigos Mudryk e Sudakov, mas eles são muito caros. Se pensar bem, Bondarenko seria uma boa escolha.»

Na mesma entrevista, Trubin recordou ainda o mercado de verão, onde foi muito associado ao Inter de Milão. O guarda-redes ucraniano diz que não se arrepende de nada.

«Esse assunto foi tratado pelo meu agente, e foquei apenas no meu próprio desenvolvimento. Sinceramente, eu nem acompanhei os rumores, nenhuma conversa anterior. Confiei nas pessoas que conduziram as negociações e acabaram por me garantir a transferência para o Benfica. Não me arrependo de outras opções, estou feliz por estar neste clube e quero ajudá-lo a cumprir todas as tarefas da temporada.»

Nas mesmas declarações, Trubin relevou como foi a primeira conversa com Roger Schmidt e o treinador de guarda-redes do Benfica.

«Contaram-me como veem as especificidades e o estilo de jogo do guarda-redes no Benfica. Aos poucos aprendi a jogar exatamente o futebol que o Benfica joga, porque eu e a equipa técnica estamos constantemente a trabalhar nisso. Cada treinador tem as suas próprias, por assim dizer, as suas próprias necessidades para os jogadores e, em particular, para os guarda-redes.»