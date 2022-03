Nélson Veríssimo abordou o estado de espírito de Roman Yaremchuk e deixou um grande elogio ao avançado ucraniano, que tem vivido com angústia a situação no seu país, invadido pela Rússia.

«O Benfica tem dado todo o apoio possível. O Roman [Yaremchuk] tem sido um verdadeiro exemplo para todos nós. Dada a situação, tem-se entregue de forma bastante intensa à preparação dos jogos e dos treinos. É um processo que todos nós esperamos que dure o menos tempo possível. Os bons exemplos são para ficar. Resta-nos dar o nosso apoio no dia a dia», afirmou o técnico dos encarnados quando questionado sobre o estado psicológio do avançado na conferência de imprensa que decorreu esta tarde no centro de estágios do Seixal.

O Benfica joga em Portimão este sábado, a partir das 18 horas, em jogo da 25.ª jornada da Liga.