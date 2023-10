Minutos depois de ter feito o golo do Benfica, António Silva teve nova ação decisiva no desfecho do jogo frente ao Estoril, no António Coimbra da Mota.



Na sequência de um pontapé de canto, o internacional português cortou com a cabeça um remate acrobático de Bernardo Vital que parecia levar a direção do fundo da baliza de Trubin. Um corte decisivo, aos 90+10, que valeu como um golo para as águias.



Veja o lance: