O Benfica venceu esta noite em casa do Vizela, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga. Num encontro difícil, as águias adiantaram-se no marcador aos 38 minutos, por João Mário

O mesmo João Mário bisou de penálti aos 90+5 minutos, numa altura em que os vizelenses já jogavam reduzidos a dez unidades, por expulsão de Anderson.

O resumo do jogo: