Bernardo Silva encontra-se nesta altura a gozar alguns dias de férias nas Ilhas Maurícias, depois de ter passado pelo Dubai, com a companheira Inês Degener Tomaz.

O internacional português teve direito um período de descanso depois do Campeonato do Mundo de 2022 e antes do regresso ao trabalho no Manchester City.

O Mundial terminou neste domingo, com a Argentina a conquistar o troféu após uma final frente à França. Portugal, por seu turno, foi eliminado nos quartos de final por Marrocos.

No sábado, Pep Guardiola lamentou a calendarização do torneio no Qatar, tendo poucos jogadores disponíveis a poucos dias de defrontar o Liverpool para a Taça da Liga.

«Alguns jogadores estão a regressar e nos próximos dias, passo a passo, vão juntar-se aos outros. O Nathan, o Laporte e o Rodri vão voltar em breve e depois os jogadores de Inglaterra e de Portugal», explicou o técnico do Manchester City.

Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias são os portugueses que representam o clube inglês.