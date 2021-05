A saída de Bino do comando técnico do Vitória de Guimarães, confirmada esta quinta-feira, colocou o emblema minhoto como o que fez mais trocas de treinador na I Liga 2020/2021 (três) e aumentou para 15 as ‘chicotadas’ na presente edição do campeonato.

Bino, o terceiro treinador da época no Vitória, que há pouco mais de um mês sucedera a João Henriques, saiu após a derrota desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, ante o Famalicão (1-2), que arrastou ainda mais as decisões do sexto lugar para as duas jornadas que restam.

Moreno, que assume o comando dos minhotos, vai ser o quarto treinador da equipa e coloca o V. Guimarães isolado no número de ‘chicotadas’, à frente de Moreirense (saídas de Ricardo Soares e César Peixoto), Marítimo (Lito Vidigal e Milton Mendes), Rio Ave (Mário Silva e Pedro Cunha) e Famalicão (João Pedro Sousa e Silas).

Outras ‘chicotadas’ registaram-se no Gil Vicente (saída de Rui Almeida e entrada de Ricardo Soares), no Farense (Jorge Costa rendeu Sérgio Vieira), no Boavista (Jesualdo Ferreira sucedeu a Vasco Seabra) e no Nacional (Manuel Machado rendeu Luís Freire).

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

V. Guimarães: Tiago Mendes-João Henriques-Bino-Moreno

Moreirense: Ricardo Soares-César Peixoto-Vasco Seabra

Gil Vicente: Rui Almeida-Ricardo Soares

Marítimo: Lito Vidigal-Milton Mendes-Julio Velázquez

Boavista: Vasco Seabra-Jesualdo Ferreira

Rio Ave: Mário Silva-Pedro Cunha-Miguel Cardoso

Famalicão: João Pedro Sousa-Silas-Ivo Vieira

Farense: Sérgio Vieira-Jorge Costa

Nacional: Luís Freire-Manuel Machado