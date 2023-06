A Sociedade "Jogo Bonito", de Gérard Lopez, lançou, esta quinta-feira, uma Oferta Pública de Aquisição sobre 49,22% das ações da BSAD do Boavista.

De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jogo Bonito Group procedeu «ao lançamento de Oferta Pública de Aquisição geral e obrigatória de 1.722.700 ações, com o valor nominal de 5,00 euros cada, representativas de 49,22% do capital social da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD».

O comunicado do regulador do mercado de capitais refere ainda que, como contrapartida, são oferecidos 0,56 cêntimos por cada ação, sendo o montante total da Oferta de 768.712,00 euros. A contrapartida será paga em dinheiro pela oferente aos destinatários que aceitem a Oferta e cumpram as demais formalidades previstas.

A OPA vai decorrer entre as 08h30 de 23 de junho e as 15h00 de 07 de julho de 2023, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo do prazo. Os detentores das ações que aceitem a OPA poderão revogar essas declarações de aceitação até ao dia 03 de julho deste ano.

Ainda de acordo com a CMVM, o resultado da OPA será apurado pelo Bison Bank, previsivelmente no dia 10 de julho de 2023.