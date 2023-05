Atualmente no Boavista, Kenji Gorré fez quase toda a formação no Manchester United. Num dos maiores clubes do Mundo, o extremo nascido nos Países Baixos e internacional pelo Curaçau teve a oportunidade de privar com Sir Alex Ferguson, que à data ainda era o timoneiro da equipa principal.

Numa série documental produzida pelo canal britânico ThreeSixtyTV, o avançado de 28 anos recordou o dia em desabou em lágrimas depois de uma reunião no qual o treinador foi, acima de tudo, sincero com ele na reta final da ligação ao clube de Old Trafford.

«Fui chamado ao gabinete, bati à porta e o Sir Alex disse-me: 'Entra, filho. Em primeiro lugar, quero dizer-te que aprecio-te como jogador e como homem. Passaste dez anos fantásticos aqui e posso dar-te um contrato, mas sei que isso não te vai fazer bem. Não vais ter os minutos de jogo e sei a qualidade que tens. É a altura certa para seguires em frente'», recordou.

Kenji Gorré apertou cordialmente a mão de Sir Alex Ferguson e deixou o gabinete. Desolado. «Lembro-me de descer as escadas, de entrar no carro e começar a chorar. Sentia-me como que tivesse desapontado os meus pais, que sacrificaram as suas vidas por mim. Foi muito duro. (...) O que iria dizer aos meus amigos? Eles conheciam-me como o Kenji Gorré que jogava no Manchester United desde os seis anos e naquele momento tinha 18 e deixado de saber quem era», lembrou.

Depois do Manchester United, Kenji Gorré esteve vários anos ligado ao Swansea - equipa que o lançou profissionalmente - tendo durante esse período sido cedido ao ADO Den Hag (Países Baixos) e ao Northampton Town, do terceiro escalão de Inglaterra. Em 2018/19 transferiu-se para o Nacional da Madeira, tendo ainda representado o Estoril, por empréstimo, na segunda metade dessa temporada. Depois de três épocas ligado ao emblema insular, chegou ao Boavista no arranque de 2021/22.