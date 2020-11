Pedrinho não faz parte das opções de Jorge Jesus para o jogo desta segunda-feira no Bessa.

O médio brasileiro está a contas com uma fratura do cuboide no pé esquerdo, segundo o boletim clínico divulgado pelo Benfica.

Recorde-se Pedrinho foi titular no jogo do Benfica com o Standard Liège, mas acabou por sair ao intervalo.