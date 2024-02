O Boavista anunciou esta terça-feira a rescisão do contrato de Jeriel De Santis, depois de ter chegado a um acordo com o avançado venezuelano que não marcou esta temporada, num total de 211 minutos distribuídos por 14 jogos em todas as competições.

«A Boavista FC, Futebol SAD e o jogador Jeriel De Santis acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação do contrato em vigor entre ambas as partes, terminando desta forma uma ligação iniciada na época de 2020/21», refere o clube do Bessa num curto comunicado.

De Santis, de 21 anos, foi contratado ao Caracas FC em 2020/21, mas na época passada esteve emprestado aos espanhóis do Cartagena antes de voltar a ser reintegrado no plantel que atualmente é comandado por Ricardo Paiva.