Jesualdo Ferreira, treinado do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

- O jogo começou com alguma piada, podia ter sido um jogo interessante, mas depois deixou de ter piada. Jogar com dez durante uma hora e meia na Luz, contra o Benfica, não é fácil. A minha equipa, mesmo com dez, conseguiu manter-se serena e organizada, com chances de poder sair e contra-atacar, como aconteceu antes da expulsão. Durante toda a primeira parte, sentiu-se que o Benfica, com o volume ofensivo que tinha, iria chegar ao golo.

- Para mim, era importante não estar a discutir o resultado, mas sim discutir o jogo e perceber qual era, neste momento, o registo da minha equipa. A equipa subiu de grau, percebe melhor o jogo, é capaz de discutir o jogo como fizemos aqui e tem de acreditar no que tem feito. Pela dificuldade que teve, crescemos mais como equipa e tenho de dizer aos jogadores que, em situação normal, somos capazes de sair por cima nos jogos que iremos ter.

- Temos de ultrapassar muita coisa que vem de trás, mas, acima de tudo, fomos capazes hoje de dizer entre nós que este é o caminho. Terá de ser um caminho como este, como equipa, para podermos chegar aos objetivos que queremos.

- A partir do momento em que perdemos um dos centrais, era normal meter outro. Achei que não era necessário. Achei melhor manter tudo aquilo que estávamos a fazer, mas com menos um jogador, e foi uma decisão acertada. Quando foi necessário meter outro central, teve um pouco a ver com a gestão dos meus jogadores, pois o Javi [García] tem quatro amarelos.