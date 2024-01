Pedro Malheiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita nos minutos finais no dérbi com o FC Porto, que terminou empatado a um golo, e vai ficar de fora dos relvados entre três a quatro semanas.

O lateral-direito do Boavista, que tem sido apontado ao Benfica, já tinha sofrido uma lesão parecida esta temporada, mas na coxa esquerda, vai agora entrar em recuperação e vai falhar os próximos jogos dos boavisteiros.

Malheiro não vai ser opção para Ricardo Paiva para os duelos com o Vizela, com o Benfica e com o Portimonense, todos do campeonato, e está dúvida para o encontro com o Casa Pia, também da Liga.

Esta época, o defesa soma 11 jogos pelo Boavista, onde marcou dois golos e somou uma assistência. O Benfica está muito interessado em Malheiro. Os encarnados apresentaram uma nova proposta aos axadrezados pelo lateral, mas a oferta foi rejeitada pelos boavisteiros.