Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, foi suspenso oito dias pelo gesto obsceno que fez em direção ao banco do Boavista, depois da formação de Vila do Conde fazer o terceiro golo, que empatou o jogo no Bessa a poucos segundos do fim.

O técnico, recorde-se, fez dois «piretes», um com cada mão, para o banco adversário, o que gerou uma confusão enorme. Por isso foi suspenso oito dias e multado em 2.805 euros pelo Conselho de Disciplina.

Refira-se, já agora, que Fary, dirigente do Boavista, estava no banco adversário e segundo o relatório do árbitro respondeu de forma provocatória à confusão generalizada que se gerou, tendo sido suspenso 21 dias e multado em 2.104 euros.

Já Jorge Couto foi suspenso 15 dias e multado em 3.507 euros por ter protestado e discutido com um elemento da equipa da arbitragem, com palavras como «és uma vergonha, isto não é penalti, não vales nada», segundo se pode ler.