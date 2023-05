O treinador do Boavista, Petit, traçou como objetivo ultrapassar o desempenho da primeira volta, na visita a Barcelos.

«Fizemos 21 pontos na primeira volta, temos 19 nesta segunda e estão nove em disputa. Trabalhamos todos os dias com ambição, que amanhã [sexta-feira] passa por igualar ou ultrapassar a marca da primeira volta. O nosso foco é encarar jogo a jogo e olhar sempre para cima na tabela classificativa», afirmou o técnico dos axadrezados, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, na 32.ª e antepenúltima jornada da Liga.

«Vamos ter pela frente um oponente que, a priori, já está a salvo da manutenção, apesar de não ganhar há alguns desafios. Desconfiamos do Gil Vicente, que é uma equipa muito chata a jogar no seu terreno e só soma uma derrota ali desde a chegada deste treinador [Daniel Sousa]. Queremos somar os três pontos, respeitando sempre o opositor», frisou.

Com 40 pontos, no 10.º lugar, o clube do Bessa já superou o rendimento das últimas três épocas e ainda pode chegar aos 45 pontos de 2017/18, a melhor prestação desde o regresso à Liga. Para isso, Petit quer melhorar o registo defensivo, já que o Boavista tem a quarta defesa mais batida, com 49 golos consentidos.

«Temos sofrido golos em lances que, por mais que se possa trabalhar, não conseguimos controlar. O jogo é muito rápido e a decisão é dos jogadores, aos quais tentamos dar os melhores conselhos e trabalhá-los para minimizar os erros. Nós temos concedido poucas oportunidades, mas há ressaltos, penáltis ou bolas paradas que já nos custaram alguns pontos. O mais importante é dar equilíbrio à equipa a nível defensivo e ofensivo», sublinhou.

O técnico boavisteiro destacou a valorização dos jogadores e encarou com naturalidade as eventuais saídas de Pedro Malheiro, Bruno Onyemaechi, Gaius Makouta, Ricardo Mangas e Yusupha.

«Desde a época passada que tivemos a oportunidade de valorizar alguns jogadores, que saíram para outras paragens. Este ano fomos buscar outros que estão a dar os primeiros passos na I Liga, mas queremos dar continuidade ao bom momento. A última imagem é que fica. Já aprendi há alguns anos com gente mais velha que acabar bem esta época é meio sucesso para o campeonato seguinte. Temos feito boas exibições, juntamente com resultados positivos. É a nossa ambição e aquilo que exigimos neste clube», afirmou.

Depois de cumprirem castigo diante do Estoril, Gaius Makouta, Salvador Agra e Yusupha voltam às opções de Petit. Em sentido inverso, Masaki Watai, que foi expulso na reta final, falha a deslocação a Barcelos. Já Vincent Sasso recuperou de lesão e Bruno Onyemaechi está em dúvida.

«Não damos minutos por dar [aos jogadores menos utilizados]. É normal que, num plantel com quase 25 atletas, muitos deles não tenham tido tantos minutos durante a temporada, fruto da concorrência saudável que existe no grupo. Como a nossa ambição é conquistar os três pontos, apresentamos sempre o ‘onze’ inicial que achamos melhor para cada jogo e quem está a jogar não tem dado margem aos outros. Temos de saber gerir», concluiu.

O Boavista visita esta sexta-feira o Gil Vicente no jogo de abertura da 32.ª jornada do campeonato, agendado para as 20h15 e com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.