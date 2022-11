Declarações de Petit, treinador do Boavista, na conferência de imprensa após a derrota no dérbi frente ao FC Porto (4-1) para a 13.ª jornada da Liga:

«Apanhámos um FC Porto forte. Sabíamos que o FC Porto entra forte nos primeiros minutos. Sabíamos e tínhamos alertado os nossos jogadores para o jogo interior e para a profundidade. Na primeira parte o FC Porto dominou e nós não conseguimos ter bola. Fechámos espaços e tentámos adiar o golo que acontece numa bola parada.

Vamos para o intervalo a perder 1-0, mas na segunda parte entrámos melhor. Tentámos mudar aos 55m com a entrada do Bruno Lourenço e do Kenji Gorré, mas quando alterámos o Reggie Cannon vê o vermelho e o FC Porto logo a seguir faz o 2-0 e mata o jogo. Depois houve os golos até ao 4-1 e acaba por ser uma vitória justa do FC Porto.»

[Expulsão do Reggie Cannon] «Há um tropeção entre os dois. É o critério do árbitro. Terei de analisar melhor. Tornou-se muito mais difícil com a saída dele.»

[Paragem foi positiva?] «É positiva. Tal como da outra vez, quando parámos, foi negativa. Não está fácil, mas temos de ser homenzinhos. Temos de saber-nos levantar. Pensar no que não está tão bem e continuar a trabalhar.»

[Sobre castigo a Conceição] «Nós, treinadores, temos de refletir e os árbitros também têm de o fazer. Muitas vezes vamos com a cabeça quente e reagimos depois de um jogo. Como treinador vejo aquilo que fiz de mal, os árbitros também assim o deveriam fazer.»

[Gorré e Bozenik deviam ter entrado mais cedo?] «O quase não existe no futebol. O treinador assume as responsabilidades. Tentamos ver a estratégia de equipa, não fugindo ao nosso padrão. Pensámos que o Kenji [Gorré] podia entrar no jogo e acrescentar algo por ser forte no um contra um. Por vezes entram bem outras vezes quando jogam a titulares podem não jogar tão bem. O antes e o depois no futebol não existe.»