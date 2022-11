Exatamente 35 dias depois de se lesionar frente ao Bayer Leverkusen, o central Pepe voltou a jogar: o internacional português entrou aos 86 minutos da vitória no dérbi da Invicta, no Bessa, sobre o Boavista, tendo jogado cerca de dez minutos.

Pepe volta assim, aos 39 anos, a ter minutos de competição, antes de viajar com a Seleção Nacional para o Qatar, e no final do jogo recebeu grandes elogios de Sérgio Conceição.

«O Pepe está muito bem, senão não entrava no jogo. Teve6 uma lesão que não é fácil e agora está apto para jogar. Disse na antevisão que já estava a treinar na equipa e pronto a entrar. Achei que a dupla Marcano-Fábio Cardoso era melhor para iniciar o jogo», começou por dizer.

«Mas naturalmente o Pepe é um peso pesado do nosso balneário. É o nosso capitão, é uma referência. Se não é o melhor está entre os melhores profissionais que encontrei no futebol.»