O treinador do Boavista, Petit, no final da vitória frente ao Estoril (2-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

«Uma boa entrada da nossa parte, conseguimos chegar ao golo. Depois o Estoril começou a circular melhor a bola e criou-nos algumas dificuldades, atirou uma bola ao poste. Sabíamos que o Estoril ia reagir. Foi um jogo aberto, com várias oportunidades, mas mesmo assim conseguimos chegar ao 2-1 pelo Tiago Morais e aguentar o resultado. Soubemos sofrer, são três pontos importantes. Depois houve alguma intranquilidade da nossa parte porque não tivemos tanta bola, perdemos muitas bolas. Três pontos importantes e estou orgulhoso do que os meus jogadores têm feito.

[Este início de época supera as expectativas] Nós mantivemos uma base de jogadores que já cá está há dois anos. Os jogadores sabem o que pretendemos. Damos todos os dias o nosso máximo, pensamos jogo a jogo. Iniciámos bem o campeonato, mas há um longo caminho a percorrer. Estamos num bom momento, agora há a pausa, e vamos continuar a trabalhar.

[Como se gere as expectativas dos adeptos?] Temos de festejar quando ganhamos, andamos a trabalhar a semana toda para ganharmos os três pontos. Isso tem acontecido. Há expectativas pelo Boavista já foi no passado, e nunca viramos a cara à luta. Mas o mais importante é focarmos no dia a dia.

Também perdemos cinco ou seis jogadores da época passada. Não entrou ninguém, mantivemos a mesma base. Nós treinadores gostamos sempre de ter um plantel competitivo, mas estamos focados nos jogadores que temos. Temos uma base sólida, mas o campeonato vai ser longo, estamos num bom momento, mas quando estivermos num mau momento também vamos conseguir reerguer-nos. Tenho experiência suficiente para saber que são apenas dez pontos.»