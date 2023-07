Depois de rescindir com o Boavista por alegados salários em atraso, o lateral-direito Reggie Cannon relatou as dificuldades que viveu desde que chegou aos axadrezados e alertou para a situação financeira do clube do Bessa.

«Há muitas coisas a acontecer. Em Portugal, nos últimos três anos, só por uma vez me pagaram a tempo. Tem sido difícil para os jogadores e para o staff. Há notícias de que os funcionários chegaram a ter seis meses de ordenados em atraso. Pediram-nos para falar com o presidente [Vítor Murta]. É uma situação difícil para mim e para a minha família», disse o internacional pelos EUA, em declarações à ESPN.

«Tenho respeito pelos adeptos fantásticos do Boavista, por toda a gente com quem joguei e pelos treinadores com quem trabalhei. Sentia a paixão deles, a energia do clube, e por isso, foi difícil sair do clube assim», acrescentou.

O jogador de 25 anos não quis desvendar muito acerca do próximo clube, mas garantiu que vai ter «novidades entusiasmantes nos próximos dias».

«Quero continuar na Europa e acredito mesmo que posso chegar ao topo», concluiu.

Refira-se que o presidente dos axadrezados, Vítor Murta, já defendeu que «o Boavista tem os salários em dia» e assegurou que Cannon «vai ter de comprovar» as acusações «em tribunal».