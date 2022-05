Lionel Messi está convencido que Karim Benzema vai ser o seu sucessor como vencedor da Bola de Ouro em 2022. O craque argentino, que já conquistou sete edições do conceituado troféu, considera que o goleador do Real Madrid fez uma época «espetacular» e ficou definitivamente consagrado com a vitória na final da Liga dos Campeões diante do Liverpool.

«Penso que não há qualquer dúvida. É bastante claro que Benzema teve um ano espetacular e acabou a época a ganhar a Liga dos Campeões. Foi decisivo nos oitavos de final (frente ao Paris Saint-Germain) e em cada jogo que se seguiu. Penso que não restam dúvidas este ano», atirou o jogador do Paris Saint-Germain, em entrevista à TyC Sports, na véspera da Finalíssima entre a Argentina e a Itália, em Wembley.

Quando venceu a última edição da Bola de Ouro, Lionel Messi, no discurso da vitória, dedicou elogios a Robert Lewandowski, outro dos candidatos, mas, na altura, o avançado polaco colocou dúvidas sobre a sinceridade do argentino.

«Cada um diz o que quer. Obviamente que ele tem o direito de se expressar e de dizer o que lhe aborrece. Sinceramente, não dei grande importância ao que ele disse, mas o que disse, naquele momento, foi do coração, era o que sentia», garantiu ainda Messi.