Depois da derrota diante da Argentina e do empate com o Chile, o Uruguai somou o primeiro triunfo na Copa América, ao bater a Bolívia, no Arena Pantanal, em Brasília, por 2-0, garantindo, desde já, a qualificação para os quartos de final da competição.

A seleção celeste, mais uma vez com o sportinguista Sebastian Coates no banco de suplentes, realizou a melhor exibição na competição que está a decorrer no Brasil, com Cavani e Luis Suárez a dividir as despesas no ataque.

O Uruguai adiantou-se no marcador ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, na sequência de um cruzamento de Arrascaeta: Suárez deixou passar e Quinteros, na tentativa de se antecipar a Cavani, desviou, de forma infeliz, para a própria baliza. Um trinfo confirmado pelo avançado do Manchester United, a onze minutos do final, com novo golo, na sequência de uma transição rápida conduzida por Facundo Torres.

Com quatro pontos, o Uruguai garante um dos primeiros quatro lugares do Grupo A e a consequente qualificação para os quartos de final da competição, enquanto a Bolívia, ainda sem pontos, fica desde já eliminada.

O Uruguai destaca-se agora no terceiro lugar do Grupo A, com 4 pontos, atrás da Argentina (7 pontos) e Chile (5), mas à frente do Paraguai (3) e da Bolívia (0).