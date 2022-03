Apesar de ter contrato até 2024, o futuro de Erling Haaland é uma incógnita e o Borussia Dortmund vai-se preparando para perde o prodígio norueguês.

Em entrevista ao Bild, o CEO do clube, Hans-Joachim Watzke revelou que ainda não surgiu nenhuma proposta concreta, mas admitiu que vai ser difícil segurar o jogador.

«Neste momento não sabemos nada do lado do jogador, nem ninguém nos abordou. No entanto, não temos argumentos financeiros para o segurar se o Manchester City fizer uma proposta», afirmou.

«Isso já aconteceu algumas vezes: perdemos o Lewandowski para o Bayern em 2014 e o Aubameyang para o Arsenal em 2018», prosseguiu.

E se Haaland sair, alguém ocupará o seu lugar: «Criámos sempre uma nova estrela. Se o Haaland sair, vamos encontrar outro novo talento e desenvolvê-lo até ser uma estrela, que também será bom para a Bundesliga.»