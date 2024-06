O Botafogo venceu o Grémio, na madrugada desta segunda-feira, por 2-1, fora de casa. A equipa de Artur Jorge marcou os golos por intermédio de Cuiabano e Júnior Santos, sendo que Gustavo Nunes reduziu para o Grémio.

Desta forma, o "Fogão" isola-se na liderança do Brasileirão, beneficiando dos empates do Flamengo e Bahia, tendo mais um ponto que os concorrentes diretos ao primeiro lugar.

Motivos para sorrir, mas o clube não esqueceu Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, que perdeu o pai dias antes. Artur Jorge endereçou-lhe uma mensagem depois do jogo:

«Queremos fazer com que esta vitória seja um abraço para ele. Quero agradecer aos adeptos, também. Temos de lembrar que jogamos no Espírito Santo, e eles fizeram com que parecesse a nossa casa», disse, citado pelo portal Globoesporte.

Já quanto à liderança, Artur Jorge desvalorizou esse facto devido à fase prematura da época. Quis, antes, «valorizar o desempenho» da equipa, devido às três vitórias consecutivas.